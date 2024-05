Vigile ucciso da colpo della sua pistola, indagata la fidanzata

MILANO, 18 MAG - E' indagata per omicidio colposo, dopo l'interrogatorio del pm di turno della Procura di Pavia, la ragazza di 19 anni che maneggava la pistola da cui è partito accidentalmente il colpo che ha ucciso un agente di Polizia Locale a Gropello Cairoli. I primissimi accertamenti dei carabinieri di Vigevano hanno accertato che Christian Rovida, 23 anni agente del Comando di Polizia Locale di Mortara (Pavia), mentre era, libero dal servizio, nell'abitazione dei genitori, in una camera al della villetta, in compagnia della fidanzata, 19 anni, è stato preso al petto da un colpo d'arma da fuoco partito accidentalmente dalla propria pistola, una Glock 22 calibro 40, in dotazione di servizio, in quel momento maneggiata dalla giovane. Il vigile, soccorso da personale del 118, è stato trasportato, in condizioni critiche al Policlinico San Matteo di Pavia, è morto.