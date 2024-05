Vietnam: urne dinastia Nguyen iscritte nel patrimonio Unesco

HANOI, 09 MAG - Nove urne della dinastia Nguyen, l'ultima a regnare in Vietnam, dal 1802 al 1945, sono state iscritte nel Registro della Memoria del Mondo dell'Unesco. Il riconoscimento è stato annunciato mercoledì, come riporta Vietnam News. Le urne, che si trovano ancora nella collocazione originaria nel cortile della Città Viola (o Città Proibita) a Hue, nel Vietnam centrale, furono realizzate tra il 1835 e il 1837, e ciascuna rappresenta un re, a simboleggiare il potere della dinastia regnante. I 152 diversi scenari scolpiti, oltre al valore artistico, possiedono un valore documentario prezioso per gli storici che vi ritrovano gli aspetti culturali, educativi, geografici, medici e calligrafici dell'epoca.