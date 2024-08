Vietnam, nuovo nido tartarughe marine dopo anni di assenza

HANOI, 06 AGO - Su una spiaggia dell'area marina protetta di Hon Cau, nella provincia del Vietnam centro-meridionale di Binh Thuan, è stato scoperto un nido contenente 78 uova di tartaruga marina, potenzialmente appartenente alla rara specie di tartaruga embricata. Come si legge su Vietnam News, l'area è nota per le diverse fonti di cibo per le tartarughe marine, che però non hanno deposto uova nonostante abbiano visitato la zona sia nel 2022 che nel 2023. La stagione della nidificazione si verifica ogni anno tra maggio e ottobre, periodo nel quale il personale del parco e i volontari pattugliano regolarmente i siti di nidificazione per garantire la massima sicurezza delle tartarughe. L'area marina protetta si estende su circa 12.500 ettari e vanta un ecosistema diversificato, che comprende barriere coralline e praterie di fanerogame marine, e serve da habitat e luogo di nidificazione per molte specie marine rare e di grande valore economico ed ecologico. Dal 2014, centinaia di volontari hanno protetto con successo numerosi nidi di tartaruga, assicurando la schiusa e il rilascio in mare di migliaia di piccoli.