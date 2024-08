Vietnam: controlli più severi Ue per import prodotti agricoli

HANOI, 05 AGO - Dall'inizio di quest'anno, l'Unione europea ha rafforzato i controlli in materia di igiene e sicurezza alimentare su numerosi prodotti agricoli vietnamiti. E' quanto emerge da una conferenza sul rafforzamento degli impegni nell'ambito dell'accordo di libero scambio Ue-Vietnam (Evfta) e del partenariato economico regionale globale. Secondo quanto riporta Vietnam News, i crescenti avvertimenti da parte dell'Ue (57 solo nella prima metà di quest'anno) hanno portato a una maggiore frequenza di ispezioni doganali per i prodotti agricoli. Attualmente, il frutto del drago, il peperoncino e l'okra, per esempio, sono sottoposti a controlli più severi. Grazie alla crescente domanda di prodotti sicuri con origini tracciabili, sostenibili, biologici, con una produzione attenta alla riduzione delle emissioni, il Vietnam sta invogliando i propri produttori a migliorare la qualità dei prodotti e garantire che l'igiene e la sicurezza alimentare soddisfino gli standard severi dei mercati dell'Ue.