Via libera della Camera alle missioni Levante ed Aspides

ROMA, 05 MAR - Ok della Camera alle missioni Aspides, Levante e quella sull'Ucraina. La Camera ha autorizzato la missione italiana nel Mar Rosso con 271 sì e 6 no. Via libera all'unanimità alla missione 'Levante' che impegna, tra l'altro, il Governo a farsi promotore di un'azione diplomatica volta a favorire la consegna del materiale di natura umanitaria anche attraverso la creazione di corridoi marittimi verso porti nella striscia di Gaza. Ok praticamente all'unanimità anche a quella sull'Ucraina con un solo voto contrario. Nell'Aula della Camera - inoltre - passa con 274 sì la risoluzione del M5S sulle 3 nuove missioni internazionali che il Governo chiede di autorizzare. Nel documento, votato anche dalla maggioranza, si sottolinea come la missione 'Aspides' nel Mar Rosso sia di carattere difensivo e non offensivo. La risoluzione è stata approvata per parti separate visto che si è deciso di votare tutti insieme i dispositivi delle mozioni che autorizzavano le tre missioni.