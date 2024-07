Via libera del Senato a dl liste d'attesa, passerà alla Camera

ROMA, 18 LUG - Il decreto liste d'attesa è stato approvato dall'aula del Senato con 87 voti favorevoli, 50 contrari e nessuna astensione. Il voto è avvenuto per alzata di mano. Varato dal governo il 7 giugno scorso, il provvedimento punta a ridurre i tempi delle liste d'attesa delle prestazioni mediche intervenendo su gestione, coordinamento e controllo. Passerà ora alla Camera per l'esame in seconda lettura, in vista della conversione in legge entro il 6 agosto.