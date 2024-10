Vespucci ospita Regione Piemonte, cena all'insegna del gusto

SINGAPORE, 27 OTT - Una serata esclusiva tra vini Unesco, tartufi bianchi d'Alba e chef stellati. L'Amerigo Vespucci ha ospitato ieri sera una cena all'insegna dell'eccellenza enogastronomica della Regione Piemonte per la presentazione della destinazione turistica della 94ª edizione della Fiera del tartufo bianco d'Alba in programma fino all'8 dicembre e per annunciare la XXV edizione dell'Asta mondiale del Tartufo, che andrà in scena al castello di Grinzane Cavour il prossimo 10 novembre, in collegamento con Hong Kong, Bangkok, Francoforte, Vienna, Seul, il Castello di Frankenberg e la stessa Singapore. Durante la serata sul ponte della nave scuola della Marina Militare - a Singapore nell'ambito del suo tour mondiale - gli chef stellati Daniele Sperindio e Beppe De Vito - da anni nella città-Stato - hanno preparato per gli ospiti, in collaborazione con la brigata di cucina dello storico veliero un risotto in abbinamento al tartufo bianco d'Alba e il dolce a base di nocciola Piemonte Igp delle Langhe. "Essere qui a bordo del Vespucci, sulla nave più bella del mondo, è un'emozione straordinaria - le parole del governatore del Piemonte, Alberto Cirio -. Noi stiamo promuovendo l'Italia e il Piemonte con i nostri vini, soprattutto con il Barolo, e con i nostri tartufi. Uniamo l'eccellenza della storia, della tecnologia, dell'industria navale italiana alla storia della nostra enogastronomia che continua ad attrarre appassionati di tutto il mondo".