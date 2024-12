Vespucci a Doha, nel Golfo la 30ma tappa del tour mondiale

(dell'inviato Domenico Palesse) DOHA, 16 DIC - Il suono delle cornamuse accompagna l'esibizione delle forze armate qatarine. Il tiepido sole di Doha si riflette sulle lucide baionette dei fucili mentre i militari si dispongono in formazione per salutare l'arrivo dell'Amerigo Vespucci. La vecchia signora dei mari ormeggia in banchina e, per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, sosta nel golfo Persico dando il via ufficiale alla 30ma tappa del suo tour mondiale. "A Doha c'è tanta voglia di Vespucci", le parole del comandante Giuseppe Lai che, nei prossimi giorni, farà da 'padrone di casa' per le decine di migliaia di visitatori che saliranno a bordo. Dopo 40.352 miglia dalla partenza - datata giugno 2023 - la nave scuola della Marina Militare ha lasciato dunque i mari del Sud per raggiungere la capitale qatarina, dove resterà fino al 22 dicembre prima di rimettersi in rotta verso Abu Dhabi per la tappa natalizia del tour. "E' stata una navigazione piacevole e tranquilla - ha detto Lai -, per un lungo tratto fatta anche a vela grazie ai venti favorevoli". Accompagnato dall'inno nazionale eseguito dalla banda dei Carabinieri, il comandante ha salutato le istituzioni italiane e locali presenti in porto prima del tradizionale giro a bordo. Domani, con l'inaugurazione ufficiale, prenderà il via anche il Villaggio Italia, l'expo itinerante giunto ormai alla sua sesta tappa. Ricco il panorama degli eventi gratuiti in calendario, dalle masterclass gastronomiche e artistiche, all'esposizione in anteprima dell'ultimo lavoro di Jago, il giovane scultore già autore dell'opera che accompagna il Vespucci nel suo giro del mondo. Ma nei padiglioni allestiti all'Old Port ci sarà spazio anche per concerti e proiezioni cinematografiche, nonché dibattiti e conferenze. Sabato 21 dicembre sarà presente sul palco anche una delegazione dell'Arena di Verona, per un'inedita collaborazione musicale. Domani, invece, è in programma il talk ANSA al quale parteciperanno il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago e l'ambasciatore d'Italia in Qatar, Paolo Toschi. A Doha, poi, il Vespucci incontrerà di nuovo la sua "sorella minore", il catamarano "Lo Spirito di Stella", il primo al mondo completamente accessibile per i disabili. L'imbarcazione, nata da un'idea di Andrea Stella e sostenuta dal ministero della Difesa, è anche lei protagonista del giro del globo, proprio sulla scia del "veliero più bello del mondo". In un lunghissimo messaggio di inclusione, le loro scie torneranno a incrociarsi proprio nella capitale qatarina per augurarsi, ancora una volta, "buon vento".