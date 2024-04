Vespe giganti a Pontedera salutano raduno mondiale vespisti

PONTEDERA, 12 APR - Sono state installate tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri le quattro Vespe, in formato gigante, di circa quattro metri di lunghezza, realizzate da altrettanti artisti per omaggiare il mito Vespa in occasione dei Vespa world days, il raduno mondiale (dal 18 al 21 aprile) che richiamerà in città migliaia di vespisti in arrivo da 54 Paesi del mondo. Lo ha reso noto il Comune di Pontedera (Pisa) spiegando che le installazioni artistiche sono state curate da Paolo Amico, Nico Lopez Bruchi, Skim e David Pompili nell'ambito di VespArt, la Pontedera Art Exhibition partita già con una mostra al Palp dal 15 marzo scorso e che 'invaderà' la città fino a giugno per la regia di Alberto Bartalini. Nello specifico le 'Vespone' sono 'La cara amica' di Paolo Amico in piazza Cavour, 'Terra' in piazza Donna Paola Piaggio di Nico Lopez Bruchi, la 'Vespa pop' di Skim in viale Italia e 'Vacanze romane' di David Pompili in piazza Curtatone e Montanara. Le opere hanno già attirato l'attenzione di tantissime persone, con gli scatti che hanno 'invaso' i social sin dalle prime ore di collocazione.