Vertici Ue vedono Zelensky, 'sovranità Kiev va rispettata'

BRUXELLES, 09 DIC - "Mentre i colloqui di pace sono in corso, l'Ue rimane ferma nel suo sostegno all'Ucraina. Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo. L'obiettivo è un'Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. La sovranità dell'Ucraina deve essere rispettata. La sicurezza dell'Ucraina deve essere garantita, a lungo termine, come prima linea di difesa per la nostra Unione". Lo scrivono Ursula von der Leyen e Antonio Costa dopo l'incontro a Bruxelles con Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte.