Vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio con Meloni, Salvini e Tajani

ROMA, 16 FEB - La presidente del consiglio Giorgia Meloni, con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini durante la conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del cdm, Roma, 17 ottobre 2025. Un vertice di governo, a quanto si apprende, è previsto nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Parteciperanno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Nella riunione, alla vigilia delle comunicazioni di Tajani in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia alla prima riunione del Board of Peace per Gaza, a quanto si apprende, si dovrebbe affrontare anche il tema del decreto energia, atteso mercoledì in Consiglio dei ministri.