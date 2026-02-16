Giornale di Brescia
Vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio con Meloni, Salvini e Tajani

ROMA, 16 FEB - EMBED START Image {id: "editor_0"} La presidente del consiglio Giorgia Meloni, con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini durante la conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del cdm, Roma, 17 ottobre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI EMBED END Image {id: "editor_0"} Un vertice di governo, a quanto si apprende, è previsto nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Parteciperanno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Nella riunione, alla vigilia delle comunicazioni di Tajani in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia alla prima riunione del Board of Peace per Gaza, a quanto si apprende, si dovrebbe affrontare anche il tema del decreto energia, atteso mercoledì in Consiglio dei ministri.

