Verso tagli del 5% alle spese dei ministeri in manovra

Veduta aerea dei Palazzo Chigi cattata a bordo di un elicottero dei Carabinieri in volo di pattuglia per contrasto e prevenzione crimini in citta’, Roma, 24 Settembre 2024. ANSA/GIUSEPPE LAMI - Oggi ricorre il 60esimo anniversario costituzione Servizio aereo dell’Arma dei Carabinieri /////////////// An aerial view of the Palazzo Chigi taken from Italian Carabinieri helicopter patrolling above Rome. Italy, 24 September 2024. ANSA/GIUSEPPE LAMI The Italian Carabinieri Flight Department celebrates its 60th anniversary