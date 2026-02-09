Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Verso la questione di fiducia alla Camera sul dl Ucraina

AA

ROMA, 09 FEB - Il governo, a quanto si apprende, sarebbe pronto a mettere la questione di fiducia sul decreto Ucraina alla Camera. L'annuncio è atteso domani in Aula. Con la scelta di blindare l'esame del provvedimento non si procederebbe dunque all'esame degli emendamenti, tra cui quelli di contenuto analogo presentati dai vannacciani, da Avs e dal M5S contro le armi per Kiev.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario