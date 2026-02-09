Verso la questione di fiducia alla Camera sul dl Ucraina

ROMA, 09 FEB - Il governo, a quanto si apprende, sarebbe pronto a mettere la questione di fiducia sul decreto Ucraina alla Camera. L'annuncio è atteso domani in Aula. Con la scelta di blindare l'esame del provvedimento non si procederebbe dunque all'esame degli emendamenti, tra cui quelli di contenuto analogo presentati dai vannacciani, da Avs e dal M5S contro le armi per Kiev.