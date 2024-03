Verso il ritiro dell'emendamento sullo stop ai ballottaggi

ROMA, 13 MAR - Verso il ritiro dell'emendamento, al dl elezioni all'esame del Senato, sullo stop ai ballottaggi per i sindaci: la Lega sarebbe pronta a trasformare la proposta in un ordine del giorno. In questo modo verrebbe accolto l'invito del relatore, Alberto Balboni (FdI), che ha dato parere contrario alla proposta di modifica. Lo si apprende da fonti interne alla Lega.