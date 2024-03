Verso accordo fra +Europa ed Iv per europee, domani l'incontro

ROMA, 26 MAR - E' vicino l'accordo fra Più Europa e Italia viva per una lista di scopo alle prossime Europee. In base a quanto si apprende, per oggi è convocato un tavolo sul programma, mentre domani ci sarà un incontro fra i leader delle forze coinvolte nel progetto. Oltre a Più Europa e a Iv, anche Libdem, Radicali, Psi, Volt. La lista dovrebbe chiamarsi Stati Uniti d'Europa, lo stesso nome dell'iniziativa organizzata a Roma a fine febbraio da Più Europa per lanciare la lista di scopo. Non fa parte del gruppo Azione, anche se i promotori della lista lasciano la porta aperta nel caso in cui Carlo Calenda - che finora ha detto "no" - cambi idea.