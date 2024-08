Verona invasa dagli scout Agesci per la Route nazionale

VERONA, 22 AGO - Il centro storico di Verona è preso pacificamente d'assalto dai migliaia di capi scout che partecipano alla Route nazionale Agesci in programma nella città scaligera da questa sera fino a domenica 26 agosto. L'alta affluenza di visitatori ha comportato la chiusura temporanea, con accessi contingentati, al Cortile della Casa di Giulietta. Una decisione presa dal comandante della Polizia locale, Luigi Altamura, per la tutela della pubblica incolumità. Al momento non si registrano problemi, sul posto operano 4 agenti.