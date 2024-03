Vernice e scritte contro Israele all'Università di Cagliari

CAGLIARI, 05 MAR - "Unica Sionista". E' la scritta comparsa sulla facciata del palazzo storico dell'Università di Cagliari, nel rione Catsello. Una scritta con lo spray nero e accanto numerose macchie di vernice rossa che hanno imbrattato tutte le pareti e le finestre del Rettorato. La scritta, come è facile immaginare, si ricollega alle proteste già avviate in altre università italiane per le posizioni tenute dall'Italia nei confronti di Israele e Palestina. I vandali, secondo i primi accertamenti avviati dagli agenti della Digos della Questura di Cagliari, sono entrati in azione durante la notte. La polizia adesso sta cercando di recuperare i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso tutte le foto del raid. In via Università sono stati anche inviati gli specialisti della Scientifica per i rilievi. L'Università di Cagliari sporgerà denuncia contro ignoti.