Vernice davanti a Consiglio di Bolzano forse per 7 ottobre

BOLZANO, 07 OTT - Ignoti, la scorsa notte, hanno imbrattato con vernice rossa la scalinata del Consiglio provinciale di Bolzano. Non si esclude un collegamento con il primo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nelle vicinanze è stata trovata una busta da lettere non firmata, che deve ancora essere analizzata ed aperta dalle forze dell'ordine. Come spiega il presidente del Consiglio provinciale Arnold Schuler attualmente vengono visionate le telecamere di sorveglianza. "Le indagini sono in corso, al fine di individuare il responsabile di questo atto di violenza", così l'assessore Christian Bianchi su Facebook.