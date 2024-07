Vento lo spinge sugli scogli, muore kitesurfer a Imperia

RIVA LIGURE, 06 LUG - Stava facendo kitesurfing nello specchio acqueo antistante il litorale di Riva Ligure (Imperia), quando all'improvviso è stato sbalzato dal vento contro gli scogli della spiaggia di via Bartumelin, morendo praticamente sul colpo. A perdere la vita oggi pomeriggio è stato un uomo di circa 50 anni. Inutili i disperati tentativi di soccorrerlo da parte del personale sanitario del 118, accorso insieme ai vigili del fuoco: inizialmente, con la speranza di salvarlo, era stato allertato anche l'elisoccorso Grifo, poi dirottato su un intervento a Triora (Imperia) in valle Argentina per il recupero di un motociclista finito fuori strada e ferito in modo grave. Sul luogo della tragedia è giunto anche il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra.