Vento forte e mareggiate,allerta gialla fino a domani in Toscana

FIRENZE, 28 GEN - Vento forte e mareggiate, codice giallo fino a mercoledì 29 gennaio in Toscana. Lo rende noto la protezione civile regionale. A seguito del fronte freddo che è transitato questa mattina con temporali sulle zone settentrionali, sulla Toscana persistono condizioni di instabilità con possibili rovesci e occasionali temporali. In serata è prevista una nuova accentuazione dell'instabilità sulle zone settentrionali, destinata a persistere anche nella prima parte della giornata di domani. Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un'allerta con codice giallo per vento sulla Toscana meridionale dalle 13 fino alla mezzanotte di martedì 28 gennaio e, sempre per vento, ha prorogato fino alle 6 di mercoledì 29 gennaio l'allerta con codice giallo già emessa per le zone della Romagna-Toscana e della Valtiberina. Per quanto riguarda le mareggiate, il codice di allerta giallo è prorogato fino alle 7 di mercoledì 29 gennaio ed è esteso a quasi tutta la costa toscana.