Vento forte e mare mosso, fermi aliscafi nel golfo di Napoli

ISCHIA, 20 NOV - Giornata particolarmente difficile per chi viaggia per mare nel golfo di Napoli a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, con cancellazioni e ritardi per i collegamenti marittimi. A causa del forte vento che spira da alcune ore da ovest/sud ovest il mare risulta molto mosso: sospese quindi tutte le corse degli aliscafi per le isole di Ischia, Capri e Procida ed anche quelle da Napoli per Sorrento. Difficoltà anche per i collegamenti operati con le navi traghetto, con le compagnie marittime che hanno annunciato diverse cancellazioni per le corse da Napoli per Capri, da Pozzuoli per Ischia ed anche sulla tratta da Pozzuoli per l'isola di Procida. In considerazione della prevista evoluzione del meteo è probabile che i collegamenti per le tre isole partenopee resteranno difficoltosi per il resto della giornata: per chi deve mettersi in viaggio è quindi consigliabile consultare preventivamente siti internet e call center delle compagnie di navigazione per conoscere la regolarità delle corse prescelte. Fino alle 9 di domani è in vigore in Campania l'allerta meteo con criticità gialla.