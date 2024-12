Vento forte e freddo, da oggi l'Italia investita dal mal tempo

ROMA, 20 DIC - Venti di tempesta al largo della Sardegna, venti di burrasca di Bora sull'Alto Adriatico e una sostenuta ventilazione ovunque. E' il quadro della giornata odierna secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it "Le temperature sono in calo - sottolinea - in modo più marcato entro il weekend. Già nelle prossime ore avremo nevicate diffuse sull'Appennino fino a 700 metri di quota". Sabato, Solstizio d'Inverno, ci sarà una tregua e il tempo sarà sarà asciutto e soleggiato salvo residui rovesci al Sud. Anche domenica, fino al pomeriggio, il tempo sarà in prevalenza stabile ma con nubi in aumento, con qualche fiocco di neve in serata tra la pianura orientale lombarda, quella veneta ed emiliana. Per lunedì 23 dicembre è attesa invece una seconda ondata di brutto tempo con un tracollo delle temperature. "La neve - annuncia Sanò - scenderà fino a quote di bassa collina sul versante adriatico. Previste bufere di neve sull'Appennino e il freddo sarà pungente specie al Centronord. Sulle Alpi a 1500 metri avremo una minima di -10°C ma con il vento la temperatura percepita scenderà a -20°C". Infine dalla Vigilia, e almeno fino al 27 dicembre, avremo un'Italia divisa in 2 con ampie schiarite al Nord e sulle centrali tirreniche mentre dal Medio Adriatico al Sud domineranno i venti gelidi e la neve. Nel dettaglio - Venerdì 20. Al Nord: maltempo al Nordest, tempesta di Bora. Al Centro: maltempo sulle adriatiche e in Sardegna, bufere di neve sui rilievi; venti di tempesta. Al Sud: maltempo e venti molto forti su Campania e Calabria tirrenica. - Sabato 21. Al Nord: sole, gelate, venti in attenuazione. Al Centro: nubi irregolari, venti di Grecale, freddo. Al Sud: migliora con nubi irregolari, venti forti da nord. - Domenica 22. Al Nord: peggioramento, venti in rinforzo. Al Centro: peggiora dal pomeriggio. Al Sud: peggiora entro sera. - Tendenza: lunedì forte maltempo specie al Centrosud con vento e neve a bassa quota.