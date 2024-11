Venezuela, González pronto a tornare a Caracas per insediarsi

CARACAS, 25 NOV - Edmundo González, leader dell'opposizione venezuelana, ha dichiarato che intende tornare nel suo Paese il 10 gennaio per assumere l'incarico di presidente della nazione sudamericana. "Sono disposto ad assumere il mandato che il popolo venezuelano mi ha dato con la vittoria del 28 luglio", ha detto aggiungendo: "Il mio piano è di essere lì e assumere l'incarico quel giorno. Ci sarà tensione". Il diplomatico, in esilio a Madrid, ha detto all'Efe anche di essere "moralmente preparato" a farsi arrestare dalle forze del governo di Nicolás Maduro. In un'intervista a W Radio Colombia, González ha chiarito che "Il 28 luglio il popolo venezuelano ha emesso un mandato sovrano che mi impegno a rispettare. Sono stato il presidente più votato nella storia del paese e questa vittoria è stata dimostrata dalla digitalizzazione e dalla pubblicazione dell'84% dei verbali elettorali ufficiali". Poi ha chiarito che il suo caso non è simile a quello di Juan Guaidó, ricordando che quest'ultimo, all'epoca deputato, fu eletto presidente ad interim "in base a un articolo della Costituzione" mentre lui è stato eletto da 7,3 milioni di persone, contro i tre milioni ottenuti da Maduro, per cui "sono stato il vincitore di quella competizione elettorale".