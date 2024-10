Venezia, torna il contributo di accesso e sale a 10 euro

VENEZIA, 24 OTT - La giunta comunale di Venezia ha approvato oggi la delibera con cui reintroduce il contributo di accesso che passa dai cinque euro del 2024 ai 10 (tetto di legge) per il 2025. Salgono anche i giorni a pagamento che diventano 54 rispetto ai 29 della prima sperimentazione. Chi prenota quattro giorni prima l'arrivo contribuirà con i cinque euro di quest'anno, mentre restano esenti i veneti che preavvisano, pendolari, lavoratori, studenti, atleti, chi va a a trovare ammalati e naturalmente i residenti. Escluse, come la prima edizione, le isole e chi è in viaggio per esse. Si comincia il 18 aprile (quest'anno è stato il 25 aprile) e si chiude il 4 maggio.