Venezia 'blindata' per l'inizio del G7 Giustizia

VENEZIA, 09 MAG - Dalle prime ore di stamane Venezia è "blindata" a causa delle misure di sicurezza adottate per il vertice dei G7 sulla Giustizia, in programma oggi e domani nel centro storico lagunare. Lunghe code e forti rallentamenti si sono formate all'inizio del Ponte della Libertà, che collega Venezia alla terraferma, per i controlli di polizia sui veicoli in entrata, che vengono fatti rallentare e, all'occorrenza, anche fermati. La polizia locale ha emanato due ordinanze per limitare il traffico a pedoni e barche a tutela della viabilità, chiudendo in via temporanea alcuni tratti e stabilendo sensi unici, soprattutto nella zona di Sant'Agostino e San Giacomo dall'Orio, i campi più vicini alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, dove si tiene il G7. Anche la raccolta porta a porta dei rifiuti è stata limitata alle prime ore del mattino. Sono centinaia gli agenti di polizia a garantire lo svolgimento delle sessioni, in programma dalle ore 14.00 di oggi fino alle 14.00 di domani. Alle ore 17.00 di oggi è prevista una manifestazione di antagonisti con concentramento alla stazione ferroviaria di Santa Lucia.