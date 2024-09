Velasco, 'stare coi giovani è un privilegio straordinario'

CAGLIARI, 16 SET - "Stare con i giovani è un privilegio straordinario. Poter fare una cosa che piace è un altro privilegio straordinario e devo dire che un messaggio che vorrei dare è che oggi ci sono tanti esempi e esperienze bellissime di giovani, però spesso sento si criticano i giovani. E io credo che per lavorare con i giovani la prima cosa è credere in loro. Loro lo sentono quando noi crediamo in loro". Lo ha detto Julio Velasco, allenatore della nazionale femminile di volley medaglia d'oro dalle Olimpiadi di Parigi, a Cagliari durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024/25. Parola anche alle protagoniste azzurre. "Una cosa strana - ha detto Paola Egonu - è che ancora non abbiamo realizzato bene quello che abbiamo fatto: un'emozione unica, indescrivibile che porteremo dentro per sempre" Sul palco anche la sarda Alessia Orro: "Ciao Cagliari, mi sento a casa oggi. Sono contenta di essere qui con voi. Abbiamo fatto la storia della pallavolo: ogni giorno realizziamo un pochettino di più quello che abbiamo fatto, sono orgogliosa di aver portato la nazionale italiana in alto: insieme siamo riuscite ad arrivare a questo grande obiettivo". Anna Danesi ha sottolineato il lavoro di squadra. "Sì, parte tutto dalla squadra, parte tutto dagli allenamenti. Ogni volta che si cade bisogna rialzarsi. Mi auguro di farlo ancora magari con meno cadute". Sul palco anche Myriam Sylla: "Non mi sembra vero di aver avuto la possibilità di realizzare il sogno più grande della mia vita. Ora è un po' un momento difficile perché c'è il dopo. Dopo che hai raggiunto il tuo sogno, cosa puoi fare? Qualcosa ci inventeremo", sorride.