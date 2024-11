Vede fidanzato con divieto avvicinarsi, denunciata anche lei

PERUGIA, 02 NOV - Ha incontrato il fidanzato al quale l'Autorità giudiziaria aveva imposto il divieto di avvicinamento a lei (in attesa del braccialetto elettronico) dopo essere stato arrestato per violenza al culmine di una lite e i carabinieri di Bettona intervenuti hanno denunciato a piede libero entrambi per violazione del provvedimento. Secondo i militari la relazione tra i due era caratterizzata da comportamenti "aggressivi e prevaricatori costantemente tenuti dall'uomo nei confronti della donna". Tuttavia, nonostante il provvedimento cautelare emesso dal gip di Perugia i due avevano continuato a sentirsi telefonicamente e ad incontrarsi. Tali dinamiche sono state oggetto di particolare attenzione da parte dell'Arma che, nel corso dei vari servizi di controllo del territorio, hanno individuato i due fidanzati intenti a discutere animatamente all'interno dell'auto della donna, con cui quest'ultima era giunta nel Comune di Bettona - è emerso dagli accertamenti - proprio per vedere l'uomo. Durante l'incontro, tra i due sarebbe scaturita l'ennesima lite verbale e quindi i due sono stati deferiti in stato di libertà per la violazione del divieto di avvicinamento imposto.