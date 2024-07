Vasto incendio nel Nuorese, arrivano tre Canadair

NUORO, 29 LUG - Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio e in queste ore sta attraversando la località di Sa Serra, fra i territori di Nuoro e Orune. Imponente il dispiegamento di mezzi e uomini della macchina regionale antincendio, coordinata dal Corpo forestale della Regione Sardegna. Sul posto stanno operando tre aerei Canadair, tre elicotteri decollati dalle basi di Farcana, Anela e San Cosimo, e due elicotteri Super Puma. Stanno lottando contro le fiamme anche diverse squadre a terra della Forestale e della Protezione civile. Secondo le prime informazioni, si tratta della riaccensione di un incendio scoppiato ieri pomeriggio in una giornata difficile nella lotta al fuoco che ha visto due forestali accusare malori per il fumo e il gran caldo.