Vasto incendio nel Cagliaritano, evacuate case di campagna

CAGLIARI, 17 APR - Alcune case sono state evacuate, in via precauzionale, a causa di un vasto incendio che si è sviluppato nelle campagne di Sarroch, nel Cagliaritano. Le fiamme, le cui cause non sono state accertate, sono divampate nella mattinata in località Su Gattaresti e alimentate dalle forti raffiche di vento di maestrale si sono velocemente propagate. Il fuoco si è avvicinato alle case sparse nell'area di campagna. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale, i volontari della Protezione civile. In azione anche un canadair. In via precauzionale la Forestale ha evacuato le abitazioni lambite dalle fiamme. L'incendio è stato dichiarato di interfaccia e non è ancora stato domato. Non è escluso l'arrivo di un secondo aereo della flotta nazionale. Al momento non si registrano feriti o danni alle abitazioni.