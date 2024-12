Varata le nuova Giunta dell'Umbria a guida centrosinistra

PERUGIA, 18 DIC - Varata ufficialmente la nuova Giunta della Regione Umbria a guida centrosinistra e civici. La presidente Stefania Proietti l'ha presentata in una conferenza stampa a Palazzo Donini. "Questa è la migliore squadra possibile per il governo dell'Umbria con grandi competenze e motivazioni. Una Giunta che rispetta quello che gli elettori ci chiedono" ha detto. Tra le deleghe Proietti ha tenuto per sé quella della sanità, vero e proprio tema di scontro in campagna elettorale ma anche durante questi giorni per la scelta dell'Esecutivo. La presidenza avrà anche competenza su Protezione civile e ricostruzione e politiche per le persone con disabilità. "Questa Giunta parte dall'idea della presidente - ha detto Proietti - un ruolo impegnativo ma entusiasmante che ricopro con onore. Una squadra coesa che ha lavorato fino a qua ed ora proseguiremo. Trovate volti di persone che hanno rappresentato comunità politiche e che hanno ottenuto la fiducia degli elettori. La gente umbra gli ha dato fiducia e io ora do fiducia a loro". Tre assessori sono andati al Pd, dopo la rinuncia alla sanità, mentre uno a testa al Movimento 5 Stelle e ad Avs. A Tommaso Bori, segretario umbro del Pd, è toccato il bilancio insieme a personale, cultura, programmazione europea, infrastrutture tecnologiche e digitali, oltre alla vicepresidenza dell'Esecutivo. Per Simona Meloni, capogruppo regionale uscente e prima degli eletti Pd, ci sono politiche agricole e agroalimentari, turismo, sport insieme alle deleghe su caccia e pesca. L'ex sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, è stato l'ingresso dell'ultimo momento: si occuperà di Sviluppo economico, lavoro, mobilità, trasporti e infrastrutture. Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca si occuperà di ambiente, rifiuti e fonti rinnovabili. Delega al welfare, lavoro e istruzione, con anche la nuova per la pace e la cooperazione, al segretario di Avs Fabio Barcaioli.