Vannacci, le opinioni non si combattono con tribunale o censura

ROMA, 26 FEB - "Ho scritto un libro nel quale ho manifestato delle opinioni: forse per qualcuno criticabili, ma rimangono tali. Credo che nel 2023 le opinioni si combattono sul piano delle argomentazioni e non con la censura o nei tribunali". Così il generale Roberto Vannacci in merito alla notizia di un'indagine su di lui per i contenuti del suo libro.