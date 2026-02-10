Vannacci, il mio partito naturale interlocutore del centrodestra
ROMA, 10 FEB - "Il mio partito, futuro nazionale, si presenta come naturale interlocutore del centrodestra, come una destra pura, vera, orgogliosa, fiera, che porta avanti queste tematiche tipiche della destra, senza bisogno di annunciarle". Lo ha detto Roberto Vannacci, fondatore di Futuro nazionale, a L'Aria che tira, su La 7.
