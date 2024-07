Vannacci, 'forza Le Pen, raddrizziamo questo mondo sottosopra'

ROMA, 01 LUG - "Gli elettori hanno sempre ragione! La democrazia a senso alternato come la vorrebbero i progressisti non funziona. La borsa francese apre in forte rialzo e lo spread tra Francia e Germania scende a 76 punti base. Macron e la Von Der Leyen dovrebbero farsi qualche domanda. Forza Le Pen! Raddrizziamo questo mondo sottosopra e cambiamo questa Europa che non ci piace". Lo afferma sui social Roberto Vannacci, eletto al Parlamento europeo con la Lega, commentando i risultati delle elezioni francesi.