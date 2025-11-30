Vandalizzato il murale con Greta Thunberg e Francesca Albanese

ROMA, 30 NOV - È stato vandalizzato il murale di aleXsandro Palombo, Human Shields, apparso alla Stazione Termini di Roma e raffigurante Greta Thunberg e Francesca Albanese abbracciate da un miliziano di Hamas. Lo rende noto l'artista. ''Il titolo dell'opera ha voluto richiamare esplicitamente la pratica di Hamas di utilizzare civili come scudi umani, ma anche suggerire come figure pubbliche possano trasformarsi in scudi ideologici nei conflitti narrativi globali. L'opera intendeva denunciare il rischio che l'attivismo occidentale, tra ambiguità e opportunismo mediatico, possa diventare megafono della propaganda jihadista e contribuire a distorcere il dibattito internazionale. Esposto al caos dei messaggi e alla radicalizzazione, tale attivismo rischia di alimentare tensioni e di legittimare forme di odio che minano la convivenza democratica. Un invito alla riflessione contro chi ricorre alla violenza per imporre una narrazione unilaterale, evidenziando la fragilità dell'attivismo contemporaneo e la necessità di isolare e condannare ogni forma di odio'', spiega la nota di aleXsandro Palombo. Artista pop contemporaneo e attivista, schivo e riservato, è riconosciuto a livello internazionale per le sue opere riflessive e irriverenti, incentrate sulla cultura pop, la società, le disuguaglianze, l'inclusione, la diversità, l'etica e i diritti umani.