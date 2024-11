Vandalizzata sede di Catanzaro di Fratelli d'Italia

CATANZARO, 24 NOV - Vandali in azione nella sede di Catanzaro di Fratelli d'Italia, in Galleria Mancuso, nel centro storico cittadino. Persone non identificate, dopo avere forzato la porta d'ingresso, si sono introdotte nei locali ed hanno danneggiato alcune suppellettili, strappato alcuni manifesti e tracciato scritte ingiuriose. Uno dei manifesti strappati ritraeva la sottosegretaria di Stato all'Interno, Wanda Ferro, catanzarese e leader del partito in Calabria. Sul posto è intervenuto il personale della Digos della Questura, che ha avviato le indagini per identificare i responsabili. A tale scopo sono state acquisite le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.