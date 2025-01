Vandalizzata basilica delle Carceri a Prato, sfondati i portoni

PRATO, 19 GEN - Atto vandalico ai danni della basilica di Santa Maria delle Carceri, chiesa quattrocentesca nel centro di Prato. Ieri sera, tra le 23 e mezzanotte, spiega la Diocesi in una nota, qualcuno ha colpito con forza e sfondato le pannellature basse delle ante del portone principale e di quello laterale della chiesa. A essere danneggiati sono stati solo i portoni esterni, per entrare in chiesa c'è bisogno di aprire una seconda porta, blindata, che non è stata toccata. Il gesto al momento sembra essere di tipo vandalico. Il parroco, monsignor Carlo Stancari, al momento si trova all'estero, del fatto è stato avvertito il sacrestano, che questa mattina si è recato dai carabinieri a sporgere denuncia. Piazza delle Carceri è un'area videosorvegliata ed è probabile che le telecamere abbiano ripreso cosa è successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale. "È certamente un atto deprecabile che si commenta da solo - afferma il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, che questa mattina è andato a vedere di persona l'accaduto -, è un gesto grave e insensato, che ha colpito una chiesa antica e dichiarata giubilare in questo Anno Santo. Credo proprio che si tratti di vandalismo, compiuto per scaricare rabbia e tensione".