Valditara, scuole dovranno accertare conoscenza italiano

ROMA, 24 MAG - "Interveniamo sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri: il 30% dei ragazzi stranieri si disperde, il 22% non ha competenze sulla lingua italiana. Le scuole saranno obbligate ad accertare la conoscenza della lingua italiana per gli studenti di prima immigrazione". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa al termine del Cdm.