ROMA, 13 AGO - "La riforma del voto di condotta deve essere operativa per il prossimo anno scolastico. Non possiamo perdere tempo". Così su X il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, di fronte ai numerosi atti di teppismo e bullismo che si registrano in questi giorni in varie parti d'Italia da parte di adolescenti nei confronti di coetanei o di ragazzi più piccoli.