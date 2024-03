Valditara,partiamo da formazione prof per combattere il Fentanyl

ROMA, 12 MAR - "All'orizzonte c'è un pericolo devastante per i giovani: il Fentanyl è una sostanza 50 volte più pericolosa dell'eroina, ha causato 68 mila morti negli Stati Uniti nel 2000 e oltre 100mila nel 2022. Dobbiamo erigere una barriera, una muraglia: stiamo concludendo un protocollo con ministero dell'Interno, della Salute, la Conferenza delle Regioni e la presidenza del Consiglio dei ministri per elaborare una strategia unitaria, perchè non ci siano singoli interventi. Poi abbiamo deciso di farne uno dei pilasti nelle linee guida alla educazione alla cittadinanza e di preparare i docenti, soprattutto i nuovi assunti: si prevede una formazione specifica per gli insegnanti". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla conferenza stampa convocata sul tema a palazzo Chigi. Per il ministro è fondamentale, poi, "fare sì che i giovani siano protagonisti della discussione, è importante, come la strategia volta a promuovere il benessere, la salute, l'attività sportiva, credo dobbiamo iniziare a pensare ad un contrasto alla cultura della droga con gli strumenti volti a riempire i vuoti, dando motivazioni forti ai giovani, offrendo loro occasioni di riscatto, valorizzazione del sè e la consapevolezza che bisogna passare attraverso il coinvolgimento delle famiglie; dobbiamo realizzare una grande alleanza scuola-famiglia, aprire la scuola alla famiglia e fare capire la pericolosità delle droghe. Insieme, per combattere questo flagello che si approssima all'orizzonte, serve una scuola aperta al territorio e un piano di emergenza che abbiamo già studiato, nell'ipotesi sciagurata che le nubi si avvicinino di più, coinvolgendo le associazioni di famiglie e sindacati, in modo da avviare una grande campagna di sensibilizzazione".