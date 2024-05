Valditara, 'investiti 69,5 milioni per scuole nell'Alessandrino'

ALESSANDRIA, 07 MAG - "Il ministero investe molte risorse sulla scuola. Solo sulla provincia di Alessandria 69,5 milioni di euro, tra didattica ed edilizia. Sono fondi non solo del Pnrr e in particolare poi quelli per l'edilizia sono stati integrati da risorse ministeriali che abbiamo reperito e che prima non erano utilizzate a scopi particolarmente efficaci. Ma anche sulla didattica abbiamo investito risorse ulteriori, nuove perché crediamo in una didattica innovativa". Così Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, intervenendo alla chiusura della Tre Giorni alessandrina di 'Scuola Futura', maratona di formazione sul saper fare con 65 scuole partecipanti, 1.800 tra studenti e dirigenti, 35 diversi percorsi. Iniziativa in concomitanza con il via il 4 maggio in Piemonte del Giro d'Italia che, proprio oggi, ha lasciato la regione in direzione Liguria. "Crediamo - ha aggiunto il ministro - nelle scuole belle, che siano al servizio dei docenti e degli studenti, anche capaci di abbattere le barriere architettoniche. Crediamo a una didattica inclusiva, che premi i talenti: questa è una mia battaglia personale, una scuola costituzionale, del merito non inteso come un obiettivo elitario, aristocratico, possibile solo per pochi, ma per dare il meglio con l'impegno che ciascuno ha dentro di sé". Testimonial della chiusura di 'Scuola Futura' Vittorio Brumotti e la sua inseparabile due ruote. Da lui l'appello a tutti i giovani a fare sport, ma anche a non abbandonare gli studi.