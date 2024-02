Valditara, 'in pagelle elementari si torna a giudizi chiari'

ROMA, 21 FEB - "Abbiamo deciso di tornare, dal prossimo anno scolastico, a formule comprensibili al posto di quelle astruse introdotte di recente. Come fa un genitore o un bambino a capire che 'in via di prima acquisizione' vuol dire insufficiente? È una questione di chiarezza". Così il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara conferma le novità che riguarderanno, dal prossimo anno, le pagelle dei bambini della scuola elementare e che sono previste nel ddl incardinato nei lavori della Settima commissione del Senato che nei prossimi giorni dovrebbe ottenere il via libera per l'iter del provvedimento. Potrà dunque prendere l'avvio il percorso parlamentare del disegno di legge che, oltre ad inasprire le norme per valutare la condotta degli allievi, introduce dei cambiamenti rispetto alla riforma varata appena tre anni fa con l'introduzione di giudizi correlati al livello di apprendimento raggiunto dai bambini e adesso ritenuti di difficile comprensione. "Stiamo valutando se sia utile aggiungere la possibilità di mettere 'gravemente insufficiente'", spiega inoltre Valditara. In sostanza, l'intenzione non è quella di tornare ai voti del passato, ma al tradizionale giudizio sintetico con una 'scala' di gradazioni: insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo. I giudizi potrebbero diventare sei, se come riferito dal ministro, si ritenesse utile contemplare anche quello di 'gravemente insufficiente'.