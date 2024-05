Valditara, G7 Istruzione sarà ricco, stimolante e innovativo

TRIESTE, 25 MAG - "Sarà un G7 ricco, stimolante, innovativo perché per la prima volta lanciamo l'idea di un G7 giovani in cui siano i giovani ad essere protagonisti, e al quale saranno presenti anche il ministro dell'Istruzione ucraino e quello brasiliano dal momento che il Brasile avrà la presidenza del prossimo vertice del G20". Sarà presente, "oltre ai rappresentanti delle istituzioni educative normalmente coinvolte come Unesco e Ocse, anche un rappresentante dell'Unione degli Stati africani, organizzazione che ha dedicato il 2024 all'istruzione". E' il prossimo G7 dell'Istruzione, annunciato dal ministro competente Giuseppe Valditara, con il presidente della Regione Fvg, che si svolgerà dal 27 al 29 Giugno a Trieste e Lignano. Valditara ha assicurato che quello di giugno "non sarà un G7 di mere dichiarazioni di principio, difetto di alcuni vertici internazionali, ma dovrà fornire anche qualche soluzione concreta per aiutare i nostri sistemi scolastici". E due sono le sfide da affrontare: "talenti e competenze, sulle quali l'Italia ha già avviato riforme".