Valditara firma memorandum intesa con ministro Istruzione Egitto

ROMA, 17 MAR - In occasione della missione istituzionale in Egitto, guidata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un Memorandum di Intesa con il ministro dell'Istruzione e dell'Istruzione Tecnica egiziano, Reda Hegazy. Alla luce della centralità che il Piano Mattei riserva al tema dell'istruzione, l'incontro con il Ministro Hegazy e la firma del Memorandum rappresentano - spiega il Mim - un'azione strategica per rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'Egitto e favorire lo sviluppo e la crescita di entrambi i Paesi. "L'Italia si impegna a cooperare con l'Egitto per promuovere una formazione professionale di eccellenza. In particolare, puntiamo a favorire lo sviluppo in Egitto di percorsi tecnico-professionali di qualità e di Its Academy che sono strategici per la crescita economica", ha dichiarato il ministro Valditara. "Occorre partire dalla promozione della conoscenza della lingua italiana per favorire l'acquisizione di competenze tecniche adeguate alle esigenze specifiche del sistema produttivo italiano ed egiziano e assicurare una più forte integrazione", ha concluso il ministro. Il Memorandum persegue l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra il sistema scolastico italiano e quello egiziano, a partire dalla formazione dei docenti di lingua italiana delle scuole secondarie egiziane e gli scambi di studenti e docenti. Facendo leva sulla conoscenza della lingua italiana, la cooperazione nel settore dell'istruzione tecnica e professionale sarà finalizzata all'innalzamento della qualità dei percorsi e delle opportunità di mobilità per l'apprendimento e l'occupazione, consolidando i legami tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, con particolare attenzione ai settori dell'energia, del turismo, dell'industria, della meccatronica, del tessile, dell'agrifood e della salute. Primo esempio concreto della collaborazione sarà l'istituzione nella Scuola italiana Don Bosco del Cairo del nuovo percorso che prevede 4 anni di scuola tecnica, seguiti da 2 anni di percorso post-diploma attuati in collaborazione con l'ITS Academy Malignani di Udine. Anche gli studenti egiziani in possesso di un diploma tecnico potranno iscriversi ai percorsi ITS. Grazie al Memorandum sarà possibile non solo incoraggiare l'apprendimento e la mobilità per l'occupazione in Italia dei giovani egiziani, già formati nella lingua e nella cultura italiana, ma anche sostenere le imprese egiziane e le imprese italiane che operano nel nostro Paese e in Egitto.