Valditara, cultura maschilista inaccettabile causa i femminicidi

ROMA, 25 NOV - "Sicurezza, libertà, dignità per ogni donna: questo è il nostro impegno. Femminicidi, violenze sessuali, violenze morali, discriminazioni vanno combattuti in modo deciso e unanime; sono espressioni di una cultura maschilista inaccettabile. La battaglia contro la violenza sulle donne inizia dalla scuola". Lo dice in un videomessaggio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Dobbiamo diffondere la cultura del rispetto, per questo abbiamo introdotto fra gli obiettivi di apprendimento, obbligatori e curriculari, l'educazione al rispetto verso la donna, è la prima volta. Ragazze, non abbiate paura di denunciare ogni violenza e ogni bullismo che offenda la vostra sicurezza, la vostra dignità, la vostra libertà: la scuola sarà sempre con voi".