Valanga sull'Ortles, maltempo ostacola ricerche dei due dispersi

AA

ROMA, 02 NOV - Il maltempo sta ostacolando le ricerche dei due alpinisti dispersi da ieri sulla Cima Vertana, sul gruppo dell'Ortles, in Alto Adige. A causa della nebbia gli elicotteri per il momento non possono portare gli uomini del Soccorso Alpino in quota. Continuano comunque senza sosta i tentativi di sfruttare un'eventuale breve schiarita. Le speranze di trovare i dispersi vivi svaniscono di ora in ora. Ieri tre turisti tedeschi, travolti da una valanga sullo stesso versante della montagna, sono stati recuperati morti dalla neve.

Argomenti
ROMA

