Valanga su una galleria, isolata l'alta valle di Gressoney

AOSTA, 03 MAR - Prosegue la perturbazione in Valle d'Aosta e la neve continua ad accumularsi. Una valanga è caduta sulla strada regionale 44 della valle del Lys, nel comune di Gaby (Aosta), ostruendo anche l'ingresso di una galleria. La strada è stata chiusa e al momento i due comuni più a monte, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La Trinité, sono isolati. "Un'ora fa la valanga era arrivata sulla galleria, mezz'ora fa ha raggiunto propria la strada. Non ci sono persone coinvolte", dice il sindaco di Gaby, Francesco Valerio. "La perturbazione continua a perdurare e si sta intensificando. La situazione è sotto controllo, monitorata con la commissione locale valanghe. Stiamo valutando precauzionalmente se chiudere dei tratti della strada regionale", spiega il sindaco di Gressoney-Saint-Jean, Mattia Alliod. Proprio per il pericolo valanghe "stiamo valutando se chiudere il tratto di strada tra località Bino e La Trinité", aggiunge il primo cittadino di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod.