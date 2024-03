Valanga su pista in val Senales, nessun sepolto

In val Senales sono in corso delle ricerche dopo che una valanga è scesa fino alla pista che dal ghiacciaio porta a valle, 11 marzo 2024. Secondo prime informazioni, non ci dovrebbero essere sciatori travolti dalle masse nevose. Sul posto sono comunque giunti i soccorsi alpini di Gdf, Cnsas e Bergrettung della val Venosta e del meranese con tre elicotteri per effettuare i controlli del caso. ANSA/CNSAS +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++