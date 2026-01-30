Valanga presso le piste a Piancavallo, nessuna persona coinvolta

PIANCAVALLO, 30 GEN - Momenti di apprensione, ieri mattina, a Piancavallo (Pordenone), dove, intorno alle 11.45, si è verificato un fenomeno valanghivo in località Val dei Sas, in una zona attigua agli impianti di risalita di quel comprensorio sciistico. La massa nevosa, di dimensioni considerevoli (stimata tra i 50 e i 70 metri), si è staccata dal costone del Monte Tremol, e ha determinato l'immediata attivazione dei protocolli di sicurezza. Sul posto sono intervenuti prontamente i militari della stazione di Aviano, già impegnati quotidianamente nelle operazioni di soccorso piste, affiancati da un tecnico del Soccorso alpino. Le squadre hanno effettuato un'accurata ricognizione dell'area interessata dal distacco. Le verifiche, condotte dai carabinieri di Aviano e dal personale specializzato dei carabinieri forestali di Belluno, hanno dato esito negativo: nessuno sciatore o escursionista è rimasto coinvolto nell'evento: la zona del distacco, adiacente al comprensorio sciistico, non era frequentata al momento dell'incidente. Anche in considerazioni del meteo previsto per il fine settimana, e a fronte delle forti nevicate degli ultimi giorni, il bollettino valanghe parla di pericolo di distacchi in tutto il Fvg, con grado di rischio marcato.