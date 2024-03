Valanga nell'Imperiese, Alassio decreta il lutto per morte Rossi

GENOVA, 11 MAR - "La tragica scomparsa di Simone lascia un vuoto incolmabile in tutta la nostra comunità e tra le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere questa persona splendida e capace, che si è impegnata tanto per la nostra città. Insieme a tutta l'Amministrazione Comunale e ai dipendenti del Comune di Alassio, che hanno lavorato a stretto contatto con lui per molto tempo, esprimo la più sentita vicinanza alla famiglia per questo dolore immenso. Come sindaco, ho deciso di proclamare il lutto cittadino, con le bandiere del Comune a mezz'asta nel giorno dei funerali e un minuto di silenzio al prossimo Consiglio Comunale". Così il sindaco di Alassio (Savona) Marco Melgrati all'indomani della morte di Simone Rossi investito da una valanga a Monesi (Imperia). Era stato assessore al Turismo del Comune di Alassio dal 2013 al 2018 e vice presidente del Consiglio Comunale e consigliere di opposizione dal 2018 al 2023. Oltre che per i suoi ruoli istituzionali, Simone Rossi era conosciuto e stimato per la sua professione e per il suo impegno costante nelle associazioni locali, a partire da quelle sportive. L'ex sindaco Enzo Canepa lo ha visto sabato, alla vigilia della tragedia: "Ci siamo salutati di sfuggita, mai avrei immaginato una tragedia come questa. Perdiamo una persona splendida, un galantuomo - ha detto Canepa - era molto esperto e scrupoloso, molto attento anche alla sicurezza".