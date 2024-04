Valanga in Val Ferret, Comune di Courmayeur "serve attenzione"

AOSTA, 13 APR - "Si rammenta in questo periodo ai frequentatori della montagna, date le condizioni meteo e il rischio valanghe, di prestare sempre massima attenzione e di verificare le condizioni dei percorsi e i bollettini neve e valanghe, nonché le regole da rispettare". Così il Comune di Courmayeur, dopo il distacco di una valanga nel primo pomeriggio di oggi in Val Ferret. Nessuna persona è rimasta coinvolta. "Le aree più sicure - sottolinea l'amministrazione comunale in una comunicazione destinata a chi frequenta il suo territorio - sono quelle relative alle piste battute e alla pedonale (Val Ferret) e uscire dalle aree indicate, segnalate da cartellonistica, significa entrare in zone destinate allo scialpinismo e all'escursionismo, in cui è richiesta formazione e preparazione ed è auspicato il coinvolgimento di professionisti della montagna".